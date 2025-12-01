Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da Siber Güvenlik Eğitimi Protokolü imzalandı

        Trakya Kalkınma Ajansı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi arasında Türkiye Siber Vatan Programı kapsamında öğrencilere siber güvenlik eğitimi verilmesini öngören protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 10:04 Güncelleme: 01.12.2025 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da Siber Güvenlik Eğitimi Protokolü imzalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trakya Kalkınma Ajansı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi arasında Türkiye Siber Vatan Programı kapsamında öğrencilere siber güvenlik eğitimi verilmesini öngören protokol imzalandı.

        Üniversitede düzenlenen törende Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin protokolü imzaladı.

        Şahin, dijitalleşmenin hız kazandığı bir dönemde siber güvenliğin ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini söyledi.

        Türkiye Siber Vatan Programı ile öğrencilerin teknik yetkinlik kazanması, ulusal ve uluslararası yarışmalarda üniversiteyi temsil etmesini ve iş dünyasında güçlü bir konuma ulaşmasını hedeflediklerini aktaran Şahin, gerçekleştirilen iş birliğinin bölgenin nitelikli insan kaynağına ve Türkiye'nin siber güvenlik ekosistemine katkı sağlayacağını belirtti.

        Protokol kapsamında, öğrencilerin siber güvenlik alanında derinlemesine teknik eğitimler alması, takım temelli görevler yürütmesi, sanal laboratuvarlarda pratik yapması ve teknoloji odaklı girişim süreçlerinde yer almaları planlanıyor.

        Program, yüz yüze ve çevrim içi eğitimler, yarışmalar ve görev tabanlı uygulamalardan oluşan bütüncül bir model olarak kurgulanıyor.

        Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, Genel Sekreter Gökhan Saygı, Trakya Kalkınma Ajansı Yatırım Destek İzleme Ofisinden uzman Berkay Habiboğlu ile Teknoloji ve Sanayi Birimi uzmanı Ali Sinan Sert katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Prof. Görmez'den Papa'nın Türkiye ziyareti yorumu
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Bursalı Clio'da LPG ve hibrit dönemi
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        8'inci kattan 5'inci kata düştü! Genç kadın mucizeyi yaşadı!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Kuvvetli sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Kocası dövdü, kalça kemiği kırıldı! Çığlıklarla yardım istedi!
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        Trump duyurdu: İltica başvurularını uzun süre askıya alacağız
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        100 bin TL alacağı vardı... Yanlış binayı ateşe verdi!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Kartal Olimpiyat'ta uçtu!
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Önce komisyon sonra asgari ücret
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Netanyahu'nun af talebine protesto
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        Trump'ın medya savaşı büyüyor
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        İşçilerden akılalmaz şaka: Kalın bağırsağı patladı
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Fabrika sahibi kalp krizinden öldü
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        "Oldukça zordu ama şimdi iyi bir takımız"
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!

        Benzer Haberler

        Kamu parasıyla siyasi ölçüm: Sayıştay Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ndeki...
        Kamu parasıyla siyasi ölçüm: Sayıştay Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ndeki...
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da yağış sonrası kaya parçaları yola yuvarlandı
        Tekirdağ'da yağış sonrası kaya parçaları yola yuvarlandı
        Tekirdağ'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
        Tekirdağ'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş