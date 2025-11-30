Tekirdağ'da 2 otobüsün karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, halk otobüsü ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait M.E.A. idaresindeki 59 AB 774 plakalı halk otobüsü, Hatip Mahallesi'nde E.K. yönetimindeki 10 HF 716 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler M.E.A. ve E.K. ile otobüslerde bulunan 7 yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerince Çorlu Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.
