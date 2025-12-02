Tekirdağ'da karacalar ormanda fotokapanla görüntülendi
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormana yerleştirilen fotokapanla 2 karaca görüntülendi.
Hayvanseverler tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağları'ndaki ormanlık alana fotokapan kuruldu.
Fotokapan görüntülerinde, iki karacanın ormana doğru ilerlediği anlar yer aldı.
