Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da ilkokul öğrencilerinin resim sergisi açıldı

        Tekirdağ'da ilkokul öğrencilerinin yaptığı resimlerden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 12:25 Güncelleme: 02.12.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da ilkokul öğrencilerinin resim sergisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da ilkokul öğrencilerinin yaptığı resimlerden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yürütülen "Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında öğrenciler resimler yaptı.

        Öğrencilerin hazırladığı 25 eserin yer aldığı "Orman Sergisi", Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol sergiyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.

        Yeniyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere doğa sevgisi kazandırmak adına anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Öğrencilerin çok güzel çalışmalar ortaya koyduğunu belirten Yeniyol, bu tür etkinliklerin çevre bilincini artırdığını vurguladı.

        Sergi, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Doların yeni patronu için geri sayım
        Doların yeni patronu için geri sayım
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Ülkelerin sabah sofraları
        Ülkelerin sabah sofraları

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da karacalar ormanda fotokapanla görüntülendi
        Tekirdağ'da karacalar ormanda fotokapanla görüntülendi
        Tekirdağ'da feci kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da feci kaza: 2 kardeş hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
        Tekirdağ'da üreticilere seralarını yenileyebilmeleri için devlet destekli s...
        Tekirdağ'da üreticilere seralarını yenileyebilmeleri için devlet destekli s...
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Tekirdağ'da 70 futbol sahası büyüklüğünde sera naylonu dağıtıldı
        Tekirdağ'da 70 futbol sahası büyüklüğünde sera naylonu dağıtıldı
        Tekirdağ Süper Amatör Lig'de saha karıştı, 5 kırmızı kart çıktı
        Tekirdağ Süper Amatör Lig'de saha karıştı, 5 kırmızı kart çıktı