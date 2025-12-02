Tekirdağ'da ilkokul öğrencilerinin resim sergisi açıldı

Öğrencilerin çok güzel çalışmalar ortaya koyduğunu belirten Yeniyol, bu tür etkinliklerin çevre bilincini artırdığını vurguladı.

Yeniyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere doğa sevgisi kazandırmak adına anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol sergiyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yürütülen "Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında öğrenciler resimler yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.