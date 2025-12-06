Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti

Yosunların kötü kokuya ve görüntü kirliliğine neden olduğunu belirten Tecer, herhangi bir çevre kirliliğinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Tekirdağ'da iki gündür etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.