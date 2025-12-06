Tekirdağ'da poyraz nedeniyle sahilin bir kısmında kırmızı yosun birikti
Tekirdağ'da iki gündür etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.
Tekirdağ'da iki gündür etkisini gösteren kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilin bir kısmı kırmızı yosunla kaplandı.
Kentte poyrazın etkisiyle oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıkları sürükledi.
Sahildeki bazı alanlarda kırmızı yosun birikti.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, AA muhabirine, sert rüzgar estiğinde yosunların kıyıya biriktiğini söyledi.
Yosunların kötü kokuya ve görüntü kirliliğine neden olduğunu belirten Tecer, herhangi bir çevre kirliliğinin söz konusu olmadığını vurguladı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.