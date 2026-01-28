Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da yanlışlıkla çöpe atılan cüzdan sahibine teslim edildi

        Tekirdağ'da yanlışlıkla çöp konteynerine atılan cüzdan, belediye ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 13:43 Güncelleme: 28.01.2026 - 13:43
        Tekirdağ'da yanlışlıkla çöpe atılan cüzdan sahibine teslim edildi
        Tekirdağ'da yanlışlıkla çöp konteynerine atılan cüzdan, belediye ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

        Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan vatandaş, içinde para bulunan cüzdanını yanlışlıkla çöpe attığını fark edince durumu Süleymanpaşa Belediyesine bildirdi.

        Yapılan incelemede, cüzdanın atıldığı konteynerin çöp kamyonu tarafından toplandığı belirlendi.

        Bunun üzerine takibe alınan çöp kamyonunun, döküm sahasında olduğu tespit edildi.

        Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, döküm sahasında çöpleri ayrıştırarak cüzdanı buldu.

        Cüzdan, içerisindeki para ve anahtarlarla birlikte sahibine teslim edildi.

