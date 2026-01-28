Habertürk
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 12:27 Güncelleme: 28.01.2026 - 12:27
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir haftada uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheliyi yakaladı. Söz konusu adreslerde 2 bin 28 uyuşturucu hap, 398 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 32 bin 515 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

