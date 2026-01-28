Tekirdağ'da asayiş

Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi’nde G.K'ye ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.



-Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi



Hayrabolu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.



Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.













