Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da asayiş

        Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 09:39 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da asayiş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hayrabolu ilçesinde bir evde çıkan yangında hasar meydana geldi.

        Alınan bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi’nde G.K'ye ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        -Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

        Hayrabolu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

        Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Yolcu otobüsü kazazedelere çarptı! Baba ile kızı can verdi!
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Aziz İhsan Aktaş davası devam ediyor
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Temsilciler Meclisi üyesi Omar'a Minneapolis'te saldırı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        O magandaya rekor ceza! Trafikte döner bıçağıyla saldırmıştı...
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        "Kazanıp ilk 16'ya girmek istiyoruz"
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        Sapık doktora yeniden yargılama!
        "Küba çok yakında çökecek"
        "Küba çok yakında çökecek"
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        İşsizlik Fonunda 25 yılda ne oldu?
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Petro'dan Maduro çağrısı
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Sabancı CEO'su Zaimler: İkinci yarıda daha iyi sinyaller alacağız
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Yasin Özcan Beşiktaş için İstanbul'da!
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Toprak altındaydı! Adıyaman'da bulundu...
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Yeni tütün düzenlemesi yolda
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
        Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?

        Benzer Haberler

        Bakım için servise bırakılan taksi liftten düştü
        Bakım için servise bırakılan taksi liftten düştü
        Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
        Tekirdağ'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
        Tekirdağ'da su seviyesi düşen barajdaki balıklar öldü
        Tekirdağ'da su seviyesi düşen barajdaki balıklar öldü
        Kapaklı'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçti
        Kapaklı'da 2 ruhsatsız tabanca ele geçti
        Tekirdağ'da dere ıslahı çalışmaları yapılıyor
        Tekirdağ'da dere ıslahı çalışmaları yapılıyor
        Trakyaka'dan sağlıkta sınır ötesi iş birlikleri
        Trakyaka'dan sağlıkta sınır ötesi iş birlikleri