Tekirdağ'da su seviyesi düşen barajdaki balıklar öldü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki Karaiğdemir Barajı'nda, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri yaşandı. Bölgede yağışların yetersiz olması ve geçen yıl yaşanan kuraklığın etkisiyle göletteki su seviyesi düştü. Su seviyesinin azalmasına bağlı olarak oksijen miktarının düşmesi sonucu balık ölümleri meydana geldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi amacıyla göletten numune alarak inceleme başlattı.

