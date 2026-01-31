Habertürk
        Ergene'de okuma yazma kurslarına katılamayanlara evde eğitim desteği

        Ergene Belediyesi, "Kadın okur, toplum aydınlanır" okuma yazma kurslarına çeşitli nedenlerle katılamayan vatandaşlar için yeni bir proje hazırladı.

        Ergene Belediyesi, "Kadın okur, toplum aydınlanır" okuma yazma kurslarına çeşitli nedenlerle katılamayan vatandaşlar için yeni bir proje hazırladı.

        Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, öğrenmenin yaşının olmadığını söyledi.

        Ergene Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen "Kadın okur, toplum aydınlanır" projesi kapsamında açılan kurslara katılamayan vatandaşlar için yeni bir program oluşturduklarını belirten Topak, herkesin eğitime açık olması gerektiğini vurguladı.

        Eğitimli bireylerin daha cesaretli ve özgüvenli olduklarını ifade eden Topak, şunları kaydetti:

        "Yıllarca içinde kalan bir eksiklik, küçük bir dokunuşla büyük bir mutluluğa dönüşüyor. Gözlerden süzülen sevinç gözyaşları bize bunu bir kez daha hatırlatıyor. Vatandaşlarımızın mutluluğu bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Eğitim desteğimizle kimse geride kalmasın, kimse kendini yalnız hissetmesin istiyoruz. Okuma yazma kurslarımıza katılamayan vatandaşlarımızın hangi yaşta olursa olsun evlerine eğitmen göndererek okuma yazma öğretiyoruz. Başta kadınlarımız olmak üzere evlerde bir araya gelen vatandaşlarımıza eğitmenlerimizi yönlendiriyoruz."

