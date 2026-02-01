Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos nedeniyle Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 9 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların lodosun etkisini kaybetmesinin ardından denize çıkacağını söyledi. Kentte hava sıcaklığı 7 derece ölçülürken, lodosun etkisini 2 gün daha sürdürmesi bekleniyor.

