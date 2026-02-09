Tekirdağ'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kızılpınar Mahallesi Mezarlık mevkisinde V.Ö. (35) ile Nevzat Algan (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda V.Ö, Algan'ı bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
V.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı.
Sağlık ekiplerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Algan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.