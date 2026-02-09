Habertürk
        Tekirdağ'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

        Tekirdağ'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 20:35 Güncelleme: 09.02.2026 - 20:35
        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kızılpınar Mahallesi Mezarlık mevkisinde V.Ö. (35) ile Nevzat Algan (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda V.Ö, Algan'ı bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        V.Ö. jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Sağlık ekiplerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Algan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

