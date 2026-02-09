Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da "Asrın Felaketi"nde arama kurtarma görevindeki öğretmenlerin çektiği fotoğraflar sergilendi

        Tekirdağ'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan öğretmenlerin çektiği fotoğraflardan oluşan "Asrın Felaketi" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 14:08 Güncelleme: 09.02.2026 - 14:08
        Milli Eğitim Müdürlüğü fuaye alanında açılışı yapılan sergide, Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) personelinin süreci yansıtan 45 fotoğrafı yer aldı.

        Kuran'ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Daha sonra konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Asrın Felaketi'nin hafızalara kazandığını söyledi.

        6 Şubat'ta hiçbir çağrı beklemeden, görev bilinci ve kardeşlik şuuru ile deprem bölgesine koşan personele teşekkür eden Yeniyol, "Eğitim camiası olarak bizler, unutmamayı bir vefa, unutturmamayı bir emanet, ders çıkarmayı ise gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Evlatlarımıza afet bilincini kazandırmak, can güvenliğini önceleyen bir yaşam anlayışını öğretmek ve sağlam bir gelecek inşa etmek en asli vazifemizdir." dedi.

        MEB AKUB Tekirdağ Lideri Serdar Çapkın da depremin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını anlattı.

        Her bir karenin çok kıymetli olduğunu aktaran Çapkın, fotoğraf sergisinin afetin boyutunun ne denli büyük ve acımasız olduğunu gözler önüne serdiğini ifade etti.

        Konuşmaların ardından Yeniyol ve beraberindekiler tarafından serginin açılışı yapıldı, sergide yer alan fotoğraflar incelendi.

        Deprem gerçeğine dikkat çekmeyi ve toplumsal hafızayı canlı tutmayı amaçlayan sergi, 2 gün boyunca ziyarete açık olacak.

