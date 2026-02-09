Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, emeklilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 12:59 Güncelleme: 09.02.2026 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, emeklilerle bir araya geldi.

        Sarıkurt, CHP Çorlu İlçe Başkanlığınca belediye düğün salonunda düzenlenen "Emekli-Sen ile Çay Simit Buluşması" programında talepleri dinledi.

        Emeklilerin yıllarca alın teri dökerek ülkeye hizmet ettiğini belirten Sarıkurt, yaşlıların hayatını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

        - Manço ve Karaca konserle anıldı

        Çorlu ilçesinde Barış Manço ve Cem Karaca için anma konseri düzenlendi.

        Çorlu Belediyesince, Ünal Baysan Kültür Merkezinde düzenlenen konserde müzisyen Ali Altay ve orkestrası ustalardan eserler seslendirdi.

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, burada yaptığı konuşmada, Barış Manço ve Cem Karaca'nın Anadolu'nun sesini dünyaya şarkılarıyla duyurduğunu kaydetti.

        - Sarıkurt, incelemede bulundu

        Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Koral El ile ilçede incelemede bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahadaki mevcut durumu inceleyen heyet, çalışmaların öncelik verileceği yerler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıkurt, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile tam bir uyum içinde çalıştıklarını kaydetti.

        - Çorlu Belediye Meclisi Toplantısı

        Çorlu Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleşti.

        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, meclis üyesi Onur Yıldız tarafından okunan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile meclis üyesi Yunus Emre Sülün tarafından okunan İçişleri Komisyonu Raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

        Toplantıda, Şeyhsinan Mahallesi'ndeki parka merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in isminin verilmesi konusu oy birliğiyle komisyona havale edildi.

        - İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Çorlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Zafer Mahallesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüldü.

        İş yerinde hasar oluştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Esenyurt'tan bir ilk
        Esenyurt'tan bir ilk
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kaybetmiyor ama Avrupa treni kaçıyor!
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Kanatlı eti ihracatına sınırlama
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Ofsayt doğru mu, penaltı var mı?
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        Kavgayı ayıran ablasını bıçaklayıp pencereden atladı!
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        Epstein'in suç ortağı ifade verecek
        "Kuraklık kronikleşiyor"
        "Kuraklık kronikleşiyor"
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Tedesco'nun Gençlerbirliği 11'i!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        ABD'nin çip talebine Tayvan'dan sert cevap: İmkansız!
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Çayın lezzetini artıracak demleme rehberi
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da sis etkili oluyor
        Tekirdağ'da sis etkili oluyor
        Tekirdağ'da yoğun sis kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
        Tekirdağ'da yoğun sis kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
        Tekirdağ'da "huzur ve güven" uygulamasında çok sayıda iş yeri denetlendi
        Tekirdağ'da "huzur ve güven" uygulamasında çok sayıda iş yeri denetlendi
        Tekirdağ genelinde 'Huzur Uygulaması': 3 bin 415 kişi sorgulandı, 140 iş ye...
        Tekirdağ genelinde 'Huzur Uygulaması': 3 bin 415 kişi sorgulandı, 140 iş ye...
        Tekirdağ'da 6 bin 865 sosyal konut için kura çekilecek
        Tekirdağ'da 6 bin 865 sosyal konut için kura çekilecek
        Tekirdağ'da özel bireyler sahne performansıyla farkındalık oluşturuyor
        Tekirdağ'da özel bireyler sahne performansıyla farkındalık oluşturuyor