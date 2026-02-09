Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, emeklilerle bir araya geldi.



Sarıkurt, CHP Çorlu İlçe Başkanlığınca belediye düğün salonunda düzenlenen "Emekli-Sen ile Çay Simit Buluşması" programında talepleri dinledi.



Emeklilerin yıllarca alın teri dökerek ülkeye hizmet ettiğini belirten Sarıkurt, yaşlıların hayatını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.



- Manço ve Karaca konserle anıldı



Çorlu ilçesinde Barış Manço ve Cem Karaca için anma konseri düzenlendi.



Çorlu Belediyesince, Ünal Baysan Kültür Merkezinde düzenlenen konserde müzisyen Ali Altay ve orkestrası ustalardan eserler seslendirdi.



Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, burada yaptığı konuşmada, Barış Manço ve Cem Karaca'nın Anadolu'nun sesini dünyaya şarkılarıyla duyurduğunu kaydetti.



- Sarıkurt, incelemede bulundu



Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Koral El ile ilçede incelemede bulundu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahadaki mevcut durumu inceleyen heyet, çalışmaların öncelik verileceği yerler konusunda görüş alışverişinde bulundu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıkurt, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile tam bir uyum içinde çalıştıklarını kaydetti.



- Çorlu Belediye Meclisi Toplantısı



Çorlu Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleşti.



Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, meclis üyesi Onur Yıldız tarafından okunan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile meclis üyesi Yunus Emre Sülün tarafından okunan İçişleri Komisyonu Raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.



Toplantıda, Şeyhsinan Mahallesi'ndeki parka merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in isminin verilmesi konusu oy birliğiyle komisyona havale edildi.



- İş yerinde çıkan yangın söndürüldü



Çorlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.



Zafer Mahallesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüldü.



İş yerinde hasar oluştu.







