        Tekirdağ'da "huzur ve güven" uygulamasında çok sayıda iş yeri denetlendi

        Tekirdağ'da "huzur ve güven" uygulamasında çok sayıda iş yeri denetlendi

        Tekirdağ'da polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 10:02 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:02
        Tekirdağ'da "huzur ve güven" uygulamasında çok sayıda iş yeri denetlendi
        Tekirdağ'da polis ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

        Emniyetten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yapılan uygulamada 3 bin 415 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 140 iş yeri denetlendi.

        Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Denetimlerde, 11 iş yerinde 34 kadın personelin mevzuata aykırı şekilde çalıştırıldığı, 24 iş yerinde kapalı alanlarda tütün mamulü tüketimine izin verildiği belirlendi.

        Ayrıca 3 iş yerinin işletme sahibi veya mesul müdür olmaksızın faaliyet gösterdiği, 2 iş yerinin ruhsatsız çalıştığı tespit edildi.

        Ekipler, 9 iş yerinde 9 kişinin sigortasız çalıştırıldığını ve kimlik bildirimlerinin yapılmadığını, 2 işletmede yaşı küçük 3 kişinin bulunduğunu, 3 iş yerinde ise müzik yayın belgesi olmadan müzik yayını yapıldığını saptadı.

        Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle ilgili iş yerleri ve kişiler hakkında tutanak düzenlenerek idari işlem uygulandı.

        Ayrıca kapalı alanlarda tütün mamulü tüketen 20 kişiye de idari para cezası kesildi.

