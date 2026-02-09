Habertürk
Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da yoğun sis kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi

        Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan sis, kent genelinde etkisini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 10:21 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:21
        Tekirdağ'da yoğun sis kara ve deniz ulaşımını olumsuz etkiledi
        Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan sis, kent genelinde etkisini artırdı.

        Sis nedeniyle özellikle Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlantı sağlayan kara yollarında görüş mesafesi önemli ölçüde azaldı.

        Bazı bölgelerde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Olası trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla polis ve jandarma ekipleri, yoğun kavşaklar ve kritik güzergahlarda önlem aldı.

        - Sis, deniz ulaşımını da etkiledi

        Sis nedeniyle denizde görüş mesafesi düştü, bazı gemiler Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı.

        Rotalarına devam edemeyen deniz taşıtlarının, sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerine yeniden başlayacağı öğrenildi.

        Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinden sonra dağılacağı tahmin ediliyor.

