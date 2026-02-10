Canlı
        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Hayrabolu Devlet Hastanesine atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Büşra Gelir, görevine başladı.

        10.02.2026 - 12:22
        Hayrabolu Devlet Hastanesine atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Büşra Gelir, görevine başladı.


        2021 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Gelir, ilk görev yeri olan Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde hizmet verecek.

        Uzman doktorun göreve başlamasıyla birlikte, Hayrabolu’da kadın hastalıkları ve doğum alanındaki sağlık hizmetlerinin daha da güçlenmesi hedefleniyor.

        Hayrabolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Osman İnan da yeni atanan Dr. Gelir'i ziyaret ederek görevinde başarılar diledi, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

        -Kaymakam Tunçer'e ziyaret

        Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

        Kiracı ve Tunçer makamda bir süre görüştü.

        Tunçer, ziyaret için Kiracı'ya teşekkür etti.












