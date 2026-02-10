Sağlık - Sen Tekirdağ Şube Başkanlığına yeniden Hüseyin Avni Yeniay seçildi

Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanlığına Hüseyin Avni Yeniay yeniden seçildi.



Memur - Sen Genel Başkan Yardımcısı Hamza Öksüz, kentte bir otelde düzenlenen genel kurulda yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurulun hayırlı olmasını diledi.



Geçmiş yıllarda Sağlık - Sen Tekirdağ Şube Başkanlığı görevinde bulunduğunu anımsatan Öksüz, sendika olarak her zaman sahada olmaya devam edeceklerini söyledi.



Sağlık - Sen Genel Başkan Yardımcısı Durali Baki de sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü için Ankara'da çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.



Sağlık - Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Avni Yeniay ise genel kurulun sağlık çalışanları için hayırlı olmasını temenni etti.



Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Yeniay, yeniden Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı seçildi.

