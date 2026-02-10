Canlı
        Sağlık - Sen Tekirdağ Şube Başkanlığına yeniden Hüseyin Avni Yeniay seçildi

        Sağlık - Sen Tekirdağ Şube Başkanlığına yeniden Hüseyin Avni Yeniay seçildi

        Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanlığına Hüseyin Avni Yeniay yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 11:27 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:31
        Sağlık - Sen Tekirdağ Şube Başkanlığına yeniden Hüseyin Avni Yeniay seçildi
        Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanlığına Hüseyin Avni Yeniay yeniden seçildi.

        Memur - Sen Genel Başkan Yardımcısı Hamza Öksüz, kentte bir otelde düzenlenen genel kurulda yaptığı konuşmada, Tekirdağ'da gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurulun hayırlı olmasını diledi.

        Geçmiş yıllarda Sağlık - Sen Tekirdağ Şube Başkanlığı görevinde bulunduğunu anımsatan Öksüz, sendika olarak her zaman sahada olmaya devam edeceklerini söyledi.

        Sağlık - Sen Genel Başkan Yardımcısı Durali Baki de sağlık çalışanlarının sorunlarının çözümü için Ankara'da çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

        Sağlık - Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hüseyin Avni Yeniay ise genel kurulun sağlık çalışanları için hayırlı olmasını temenni etti.

        Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Yeniay, yeniden Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı seçildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

