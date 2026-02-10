Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.



Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.



Tekirdağ'da balıkçılar da olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.



Poyrazın iki gün etkili olması bekleniyor.













