        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

        Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 10:36 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:36
        Tekirdağ'da poyraz deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

        Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

        Tekirdağ'da balıkçılar da olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı.

        Poyrazın iki gün etkili olması bekleniyor.






