Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da orman sergisine katkı sunan öğretmen ve öğrencilere belge verildi

        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Orman Sergisi"ne katkı sunan öğretmen ve öğrencilere belge verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 09:36 Güncelleme: 11.02.2026 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da orman sergisine katkı sunan öğretmen ve öğrencilere belge verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Orman Sergisi"ne katkı sunan öğretmen ve öğrencilere belge verildi.


        Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan sergide, öğrencilerin çevre bilinci, doğaya duyarlılığı ve sanatsal üretimlerini yansıtan eserler yer aldı.


        Çalışmaları sergilenen öğrenciler ile kendilerine rehberlik eden öğretmenleri onurlandırmak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda tören düzenlendi.


        Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, serginin öğrencilerde çevre bilincini güçlendiren, doğaya karşı sorumluluk anlayışını pekiştiren ve çevresel farkındalığı davranışa dönüştüren önemli bir çalışma olduğunu söyledi.


        Öğrencilerin ortaya koyduğu eserlerin, "yeşil vatana" sahip çıkma bilincinin geleceğe kararlılıkla taşındığını gösterdiğini belirten Yeniyol, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.


        Konuşmaların ardından öğretmen ve öğrencilere belgeleri takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da "Ergenlik Problemleri" konulu seminer düzenlendi
        Tekirdağ'da "Ergenlik Problemleri" konulu seminer düzenlendi
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da büfeden hırsızlık kamerada
        Tekirdağ'da büfeden hırsızlık kamerada
        Tekirdağlı öğrenci bilek güreşinde Türkiye birincisi oldu
        Tekirdağlı öğrenci bilek güreşinde Türkiye birincisi oldu
        Tekirdağ'da 16 yaşındaki Erkan, tüfekle öldürüldü (3)
        Tekirdağ'da 16 yaşındaki Erkan, tüfekle öldürüldü (3)