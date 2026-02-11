KÜÇÜK YAŞ, BÜYÜK SUÇ - Çocuklar şiddeti sanal ortamdaki oyun ve içeriklerden öğrenebiliyor FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şeniz Özhan, dijital ekranlarda uzun süre vakit geçirmenin çocukların ruhsal ve sosyal gelişimini olumsuz etkilediğini belirterek, "Şiddet içerikli dijital oyunlara ve programlara maruz kalan çocuklar, şiddeti normal bir iletişim biçimi olarak algılayabiliyor. Özellikle ilkokul çağındaki çocuklar, izlediklerini ve oynadıklarını sorgulayabilecek bilinç düzeyinde değil." dedi.

Anadolu Ajansı Giriş: 11.02.2026 - 11:02 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:02 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL