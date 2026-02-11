Tekirdağ'da heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda çalışmalar sürüyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Gaziköy-Uçmakdere yolunda güçlendirme çalışmaları sürüyor.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 4 bin 500 metrelik parkurda heyelan önleme çalışması gerçekleştiriliyor.



Çalışmaların sürdüğü bölgede itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ve Uçmakdere'ye ekmek taşıyan araçların geçişi için servis yolu düzenlemesi yapıldı.



Diğer araçların geçişine ise izin verilmiyor.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Endüstri Mühendisi Abdullah Haldun Yalkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda kot farkından kaynaklanan ciddi kopmalar oluştuğunu, bu nedenle çalışmanın zorunlu hale geldiğini söyledi.



Çalışma alanının yaklaşık 980 metre olduğunu aktaran Yalkın, yolun 530 metrelik bölümünde yaklaşık 11 bin metreküp hafriyat yapılacağını ifade etti.



Yalkın, yol profilinin 3 metre düşürüleceğini, kıyı şeridi çizgisi üzerinde yol şevinin tahkim edilerek destekleme çalışması yapılacağını anlattı.



İki hafta önce Gaziköy ile Uçmakdere mahalleleri arasındaki yolda meydana gelen heyelan sonrası ulaşımda aksamalar yaşanmış, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi güzergahın üç hafta süreyle trafiğe kapatıldığını duyurmuştu.

