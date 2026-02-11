Canlı
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda çalışmalar sürüyor

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Gaziköy-Uçmakdere yolunda güçlendirme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 11:10 Güncelleme: 11.02.2026 - 11:10
        Tekirdağ'da heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda çalışmalar sürüyor
        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Gaziköy-Uçmakdere yolunda güçlendirme çalışmaları sürüyor.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 4 bin 500 metrelik parkurda heyelan önleme çalışması gerçekleştiriliyor.

        Çalışmaların sürdüğü bölgede itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ve Uçmakdere'ye ekmek taşıyan araçların geçişi için servis yolu düzenlemesi yapıldı.

        Diğer araçların geçişine ise izin verilmiyor.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Endüstri Mühendisi Abdullah Haldun Yalkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda kot farkından kaynaklanan ciddi kopmalar oluştuğunu, bu nedenle çalışmanın zorunlu hale geldiğini söyledi.

        Çalışma alanının yaklaşık 980 metre olduğunu aktaran Yalkın, yolun 530 metrelik bölümünde yaklaşık 11 bin metreküp hafriyat yapılacağını ifade etti.

        Yalkın, yol profilinin 3 metre düşürüleceğini, kıyı şeridi çizgisi üzerinde yol şevinin tahkim edilerek destekleme çalışması yapılacağını anlattı.

        İki hafta önce Gaziköy ile Uçmakdere mahalleleri arasındaki yolda meydana gelen heyelan sonrası ulaşımda aksamalar yaşanmış, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi güzergahın üç hafta süreyle trafiğe kapatıldığını duyurmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

