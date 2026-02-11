1. Ordu Komutanı Orgeneral Ersay, Tekirdağ Valisi Soytürk'ü ziyaret etti
1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Ersay, Valilik binasında Vali Soytürk tarafından karşılandı. Ersay, daha sonra şeref defterini imzaladı.
Orgeneral Ersay ve Vali Soytürk, makamda bir süre görüştü.
Ziyarette Ersay'a, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ile Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş eşlik etti.
