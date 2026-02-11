Canlı
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da okulun 4. katından düşen öğrenci ağır yaralandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde okulun 4. katından düşen 8. sınıf öğrencisi ağır yaralandı.

        Giriş: 11.02.2026 - 15:19 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:19
        Tekirdağ'da okulun 4. katından düşen öğrenci ağır yaralandı
        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde okulun 4. katından düşen 8. sınıf öğrencisi ağır yaralandı.

        Veliköy İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören A.A, henüz bilinmeyen nedenle okul binasının 4. katından zemine düştü.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, ağır yaralanan öğrenciyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı. A.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

