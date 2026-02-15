Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Tekirdağ'da kadın terzi, gasp için dükkana gelen 2 kişiyi tokat atarak dışarı çıkardı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın terzi, gasp için dükkana gelen 2 kişiyi tokat atarak dışarı çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 23:31 Güncelleme: 15.02.2026 - 23:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da kadın terzi, gasp için dükkana gelen 2 kişiyi tokat atarak dışarı çıkardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın terzi, gasp için dükkana gelen 2 kişiyi tokat atarak dışarı çıkardı.


        Şeyhsinan Mahallesi’nde terzilik yapan Fatma Kapalıgöz’ün iş yerine yüzlerinde kar maskesi olan 2 kişi girdi.

        Dükkanın kapısını kapatan şüpheliler, Kapalıgöz’den kasanın yerini sorarak para istedi.

        Kapalıgöz para talebinde bulunan şüphelileri tokat atarak dükkandan çıkardı.

        Gasp girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olayın ardından Kapalıgöz’ün yakınları, aynı mahallede başka bir iş yerine girerek para isteyen kişilerden birini yakalayarak polise teslim etti.

        Polis ekipleri kaçan diğer şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        "Atılan gollerin 3'ü bireysel hatalar"
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        Trump 'Gazze Barış Kurulu' üyeleriyle görüşecek
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        Terzi Fatma, hırsızlık şüphelilerine direndi: Tokatlayıp, dışarı attım
        Terzi Fatma, hırsızlık şüphelilerine direndi: Tokatlayıp, dışarı attım
        Tekirdağ'da drift atan sürücüye 58 bin 217 lira ceza
        Tekirdağ'da drift atan sürücüye 58 bin 217 lira ceza
        Drift yapan sürücüye 58 bin 217 TL ceza
        Drift yapan sürücüye 58 bin 217 TL ceza
        Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı