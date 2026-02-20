Canlı
        Hayrabolu'da öğrenciler ramazan için paket hazırladı

        Hayrabolu'da öğrenciler ramazan için paket hazırladı

        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Simten ve Ataman Özbay Anadolu Lisesi öğrencileri, ramazan ayına özel anlamlı bir etkinlik düzenledi.

        Giriş: 20.02.2026 - 16:10 Güncelleme: 20.02.2026 - 16:10
        Hayrabolu'da öğrenciler ramazan için paket hazırladı
        Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Simten ve Ataman Özbay Anadolu Lisesi öğrencileri, ramazan ayına özel anlamlı bir etkinlik düzenledi.


        İngilizce Öğretmeni Şebnem Hızalanlar rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, ramazanın manevi atmosferini yaşatmanın yanı sıra öğrencilerin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.


        Dil kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan ramazan paketlerinde kolonya, zikirmatik, lokum ve ramazan ayının anlam ve önemine dair kısa yazılar yer aldı.


        Hazırlanan paketler ilk olarak öğretmenlere takdim edildi.


        İlçe Milli Eğitim Müdürü Dinçer Dönmez, ramazanın manevi atmosferinin okul ortamında yaşatılmasının öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimleri açısından önemli olduğunu belirtti.


        Bu tür faaliyetlerin birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini ifade eden Dönmez, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.


        İngilizce Öğretmeni Şebnem Hızalanlar ise etkinlikle öğrencilerin hem kültürel ve manevi değerlerini pekiştirmeyi hem de İngilizce pratiği yapmalarını hedeflediklerini kaydetti.


        Dokuzuncu sınıf öğrencisi Masal Baytok da etkinlikle ramazanın coşkusunu ve heyecanını yansıtmak istediklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

