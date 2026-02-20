Hayrabolu'da öğrenciler ramazan için paket hazırladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Simten ve Ataman Özbay Anadolu Lisesi öğrencileri, ramazan ayına özel anlamlı bir etkinlik düzenledi.





İngilizce Öğretmeni Şebnem Hızalanlar rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, ramazanın manevi atmosferini yaşatmanın yanı sıra öğrencilerin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.





Dil kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan ramazan paketlerinde kolonya, zikirmatik, lokum ve ramazan ayının anlam ve önemine dair kısa yazılar yer aldı.





Hazırlanan paketler ilk olarak öğretmenlere takdim edildi.





İlçe Milli Eğitim Müdürü Dinçer Dönmez, ramazanın manevi atmosferinin okul ortamında yaşatılmasının öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimleri açısından önemli olduğunu belirtti.





Bu tür faaliyetlerin birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini ifade eden Dönmez, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.





İngilizce Öğretmeni Şebnem Hızalanlar ise etkinlikle öğrencilerin hem kültürel ve manevi değerlerini pekiştirmeyi hem de İngilizce pratiği yapmalarını hedeflediklerini kaydetti.





Dokuzuncu sınıf öğrencisi Masal Baytok da etkinlikle ramazanın coşkusunu ve heyecanını yansıtmak istediklerini dile getirdi.

