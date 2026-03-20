Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 12:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ'da bayramlaşma programında konuştu:

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da bayramlaşma programı kapsamında ziyaretlerde bulundu.

        Tekirdağ Polisevi'nde Vali Recep Soytürk tarafından karşılanan Göktaş, programda AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş, CHP milletvekilleri İlhami Özcan Aygün ve Nurten Yontar, protokol üyeleri ve emniyet mensuplarıyla bayramlaştı.

        Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Tüm İslam alemi için bayramın hayırlı olmasını temenni eden Göktaş, "Rabb'im bizleri bu güzel bayramlara eriştirsin. Biz de 81 ilimizde Ramazan ayı boyunca gerçekten bereketli bir dönem geçirdik." dedi.

        - "Kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz"

        Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, 81 ilde tüm çalışanlarıyla 610 bin haneyi ziyaret ettiğini belirtti.

        Her ailenin yanında olduklarını anlatan Göktaş, "Özellikle bakanlığımızın hizmet modellerinden faydalanan engelli ailelerimizin, gazi ve şehit yakınlarımızın, çocuklarımızın, koruyucu ailelerimizin, yaşlılarımızın ve ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında olduk. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Ramazan ayı boyunca da her bir vatandaşımızın yanında olmaya gayret ettik. İhtiyaçları yerinde dinledik. Aynı zamanda hizmet modellerimizle ilgili geri bildirimleri de aldık." diye konuştu.

        Göktaş, hane ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ettiklerini dile getirdi.

        - "Özellikle tek başına yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz"

        Bayramda 80 yaş üstündeki vatandaşları ziyaret edeceklerini aktaran Göktaş, "Özellikle tek başına yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Bayramlar birlikte güzel, birlikte güçlü. Bayram aslında bizim en güçlü yanlarımızdan biri. Ailelerimizle, sevdiklerimizle, ekranlardan uzak geçirilen zamanlar çok kıymetli. Biliyorsunuz, artık ekranlar hayatımızın önemli bir parçası. Tıpkı eskisi gibi komşularımızı ve ailelerimizi ziyaret ettiğimiz, onlara selam verdiğimiz, milli birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği bir dönemdeyiz. İnşallah bayramımızı da üç gün boyunca bu şekilde geçirmeyi nasip eylesin. Çatışmadan uzak, savaşsız nice bayramlar diliyorum. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın." ifadesini kullandı.

        Bakan Göktaş, daha sonra Sevgi Evleri'nde kalan çocukları, ardından da 80 yaşında yalnız yaşayan Ünsel Çevik'i ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da asayiş
        Bayram tatili başladı: İstanbul-Tekirdağ yolunda trafik yoğunluğu arttı
        Tekirdağ'da Ramazan Bayramı'nda 3 bin 777 polis ve jandarma görev yapacak
        İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram trafiği yoğunluğu başladı
        Çorlu'da pitbull dehşetinde yeni görüntüler: Köpek sahibi müdahaleye engel...
