Tekirdağ'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde düğünde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Giriş: 25.03.2026 - 12:12
Hacıevhat Mahallesi'ndeki düğünde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 3 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
