Tekirdağ'da bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Giriş: 29.03.2026 - 10:04
Nusratiye Mahallesi Yengeç Sokak'taki bir evde, henüz bilinmeyen nedenle mutfakta yangın çıktı.
Yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında evde maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
