Tekirdağ'da ölü caretta caretta sahile vurdu

Tekirdağ sahilinde ölü caretta caretta bulundu.



Barbaros Mahallesi sahilinde gezenler, kıyıda hareketsiz halde bir caretta caretta olduğunu fark etti.



İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.



Ekipler deniz kaplumbağasının öldüğünü tespit etti.



Caretta caretta, belediye ekiplerince sahilden alındı.

