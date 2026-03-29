Tekirdağ'da ölü caretta caretta sahile vurdu
Tekirdağ sahilinde ölü caretta caretta bulundu.
Giriş: 29.03.2026 - 10:11
Barbaros Mahallesi sahilinde gezenler, kıyıda hareketsiz halde bir caretta caretta olduğunu fark etti.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler deniz kaplumbağasının öldüğünü tespit etti.
Caretta caretta, belediye ekiplerince sahilden alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri