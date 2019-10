Bakan Kasapoğlu: Kadın sporu stratejisi geliştiriyoruz

TEKİRDAĞ'da Sporcu Fabrikası'nın açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "24 saat bu tesis sizlerin, gençlerimizin hizmetinde olacak, kadınlarımızın hizmetinde olacak. Bakın bu çok önemli, kadın sporu stratejisi geliştiriyoruz. Kadınlarımız bir eş, bir anne olarak bir abla olarak toplumun öncüleri" dedi.

Çorlu'da Sporcu Fabrikası'nın açılış törenine katılan Bakan Kasaoğlu'nu, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Goncagül, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, protokol üyeleri ve sporcu öğrenciler ile velileri karşıladı. Açılışta konuşan Kasapoğlu, Türkiye'nin bir çok alanda yatırımlarının olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Eğitimden ulaştırmaya sanayiden tarıma, sağlığa ve spora kadar her alanda ciddi yatırımlar gerçekleştirildi. Bugün bunlardan bir tanesini Sporcu Fabrikası'nı sizlerle birlikte açıyoruz. Şunu onurla ve gururla ifade etmek isterim ki ülkemizin sporda gerçekleştirdiği devrimin bu kadar kısa sürede tesisleşmenin dünyada hiç bir örneği yok. Salonlardan havuzlara, kortlara açık ve kapalı alanlara kadar her alanda devasa bir gelişme gerçekleştirdik ve gerçekleştiriyoruz. Tekirdağ ve Çorlu'daki çalışmalarımızı da eksiklerimizi gözden geçirip, hızlı bir şekilde ihtiyaçları güçlü yarınlar için gerçekleştireceğiz. Spor demek sağlık demek. Spor hem ruhen hem de bedenen sağlıklı bir toplum demek. O yüzden inşallah bu ve bundan sonra yapacağımız tesislerde hem spor ülkesi olma yolunda hem de sporcularımızın olimpiyatlarda, uluslararası müsabakalarda madalyaları ile gurur duyacağımız bir ülke olma yolunda ilerliyoruz."

'HER BRANŞI ÖNEMSİYORUZ'

Kasapoğlu, tüm branşlarıyla sporu çok önemsediklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Hep birlikte bir spor başarısını yaşıyoruz. Tabi ki bundan sonraki süreçte inşallah her alanda sporcularımız var, biz bakanlık olarak her branşı önemsiyoruz. Tekirdağ bir çok branşta mükemmel bir potansiyele sahip bir ilimiz. Bugüne kadar bütün imkanları ortaya koyduğumuz gibi bundan sonra da ortaya koymaya devam edeceğiz. Tesislerimizi sizlerin erişimine kolay bir şekilde sağlamak için gece gündüz açık olacak. Bakın 24 saat bu tesis sizlerin, gençlerimizin hizmetinde olacak, kadınlarımızın hizmetinde olacak. Bakın bu çok önemli kadın sporu stratejisi geliştiriyoruz. Kadınlarımız bir eş, bir anne olarak bir abla olarak toplumun öncüleri. Kadınlarımızın öncülüğünde herkesin spor yaptığı günlük yaşamını mutlaka bir zaman diliminde hiç bir bahanenin arkasına gizlenmeksizin spor yaptığı bir toplum olmasını istiyoruz. Bu tesislerimize ve bu emanetle sahip çıkmanızı ve gece gündüz değerlendirmenizi özelilikle istiyorum. İnşallah buradan nice sporcuları hep birlikte alkışlayacağız. Buradan yetişen sporcular dünyanın dört yanında ülkemizi milletimizi başarı ile temsil edecek ve bu şanlı bayrağımızı çok güzel bir şekil de temsil edecekler."

Tesisin açılışını yapan Kasapoğlu, daha sonra Tekirdağ'a hareket etti.





