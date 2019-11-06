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100. Yıl Cumhuriyet Tır'ı Ergene'de

İHA

Milli Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan Cumhuriyet Tır'ı Tekirdağ'ın Ergene ilçesine geldi. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve vatandaşlar Sağlık Mahallesinde bulunan tırı ziyaret etti.

100. Yıl Cumhuriyet Tır'ı Ergene'de

Milli Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan Cumhuriyet Tır'ı Tekirdağ'ın Ergene ilçesine geldi. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve vatandaşlar Sağlık Mahallesinde bulunan tırı ziyaret etti.
Atatürk Düşünce Derneği tarafından hazırlanan ve Milli Mücadelenin 100. yılı dolayısıyla ülke genelinde geziye çıkarılan Cumhuriyet Tır'ı Ergene’ye gelerek Sağlık Mahallesi Zabıta noktası önünde ziyaretçilere açıldı. Tırın içerisinde ve önünde kurulan stantlarda Atatürk'ün sözleri ve hayatı, Cumhuriyet kadınlarının fotoğraf ve sözleri ile geçmiş döneme ait materyaller beğeniye sunuldu. Tır'ın, iki gün Ergene’de ücretsiz olarak vatandaşlar tarafından gezilebileceği belirtildi.
Cumhuriyet Tırına yoğun bir ilgi olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Milli Mücadelemizin 100. Yılında Kurtuluş savaşından, Cumhuriyetimizin kuruluşuna kadar olan dönemde yer alan fotoğraflar ve materyaller Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından hazırlanan tırımızda Ergene halkımızın beğenisine sunuldu. 2 gün süre ile Ergenemizde kalacak olan tırımızdaki fotoğraf sergisine tüm Ergene halkımızı bekliyoruz. Cumhuriyet tırımızı halkımızın görmesini o coşkuyu birlikte yaşamayı çok arzu ediyorum. Buraya gelen halkımız o güzel duyguları burada tekrar yaşamış olacak" dedi.

TEKİRDAĞ

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:39
  • ÖĞLE 12:59
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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