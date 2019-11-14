Çorlu TSO ve PTT işbirliğinde e-ticaret semineri

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) ile Tekirdağ PTT Baş Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "ETicaret, Lojistik, ETebligat ve KEP" konferansı Çorlu TSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Çorlu TSO üyelerinin katıldığı konferansta açılış konuşmalarının ardından Kanbolat Dalgıç, PTT Bank Hizmetleri, Elif Çıtak ETicaret Hizmetleri, Erdem Ercan Lojistik Hizmetleri ve Halid Babaarslan ETebligat ve Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri konularında katılımcılara bilgiler aktardı.
TEKİRDAĞ
14 Kasım 2019 Perşembe
- İMSAK 06:20
- GÜNEŞ 07:48
- ÖĞLE 12:59
- İKİNDİ 15:36
- AKŞAM 18:00
- YATSI 19:23