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Cinsel istismar mağduru kızın ailesi İHA’ya konuştu

İHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan şüphelinin bir süre sonra serbest kalmasına aile yakınları tepki gösterdi.

Cinsel istismar mağduru kızın ailesi İHA’ya konuştu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan şüphelinin bir süre sonra serbest kalmasına aile yakınları tepki gösterdi.
Malkara ilçesine bağlı bir mahallede yaklaşık bir buçuk ay önce 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şahıs tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Bir süre sonra şüphelinin serbest kalmasına tepki gösteren kızın ailesi, yaşadığı zor durumu İHA’ya anlattı. Cinsel istismar mağduru kızın annesi E.S. “Biz bu adamın serbest kalmasından çok rahatsızız. Kızım tacize uğradığı için aile olarak huzurumuz kaçtı. Bu olay, kızımın psikolojisini ve eğitimini etkiledi. Okuluna gitmek istemiyor, isteksiz gidiyor. Evde uyku düzenimiz kalmadı. Moral olarak perişan durumdayız. Biz hakkımızı savunmak istiyoruz” diye konuştu.
Kızın ağabeyi R.S. ise, “Bu adamın serbest kalmasını kabul etmiyoruz. Hak ettiği cezayı çekmesini istiyoruz” dedi.

TEKİRDAĞ

01 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:08
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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