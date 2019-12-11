Yolda aç kalan tilkiyi besledi 100 metreden gördüğünde kaçtığı insanın elinden yiyecek yedi Tilkiyi doyuran Bülent Öner, onu bu kadar yakından doyurmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi

Tekirdağ’dan yola çıkan bir vatandaş Çanakkale’de yol kenarında aç halde bulduğu tilkiyi doyururken, o anlar anbean cep telefonu kameralarına yansıdı. Tilkiyi doyuran Tekirdağ Doğa Sporları Havacılık Kulübü üyesi Bülent Öner, “Normalde insanı 100 metreden gören bir tilki anında kaçar. Onu elimle beslemek ve o kadar yakınıma gelmesi muhteşem bir şeydi” dedi.

Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’dan Çanakkale’ye doğru yola çıkan Tekirdağ Doğa Sporları Havacılık Kulübü üyesi Bülent Öner, yol kenarında bir tilkinin beklediğini fark etti. Öner bunun üzerine tilkinin aç kaldığını düşünerek tilkiye bisküvi attı. Tilkinin bisküvileri yemesi üzerine arabasından inen Bülent Öner, yanında aldığı kurabiyelerle tilkiyi doyurmaya çalıştı. Normalde insanı 100 metreden gören bir tilkinin anında kaçtığını ifade eden Öner, onu bu kadar yakından görüp doyurmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.



"Kaçar diye düşündüm"

Ailesiyle birlikte Çanakkale Gelibolu şehitlikleri gezisine çıktıklarını ifade eden Öner, “Şehitliklerin Conk bayırı mevkisinde aracımla giderken solda bir canlı gördüm. Hemen yavaşladım tilki olduğunu fark ettim. Kaçar diye düşündüm ama ben yavaşladıkça o da bana bakmaya devam etti. Kıyamadım durdum. Yanımızda kendimize aldığımız çikolatalı bisküvi ve anamın yaptığı kurabiyeler vardı. İyice yakındık 12 metre gibi bir tane bisküvi attım yedi. Bir tane daha attım onu da yedi. Sonra arabadan indim yanına gittim” dedi.



“İnsanı 100 metreden gören bir tilki anında kaçar”

Hayvanın aç kaldığını ve bu nedenle yola indiğini ifade eden Öner, “Biraz çekinceliydi ama beni de kaçırmak istemiyordu hayvan. 1 metreden daha yakınıma geldi ve bayağı bir yakınlaştık muhteşem bir canlıydı. Çünkü biliyorum normalde insanı 100 metreden gören bir tilki anında kaçar. Onu elimle beslemek ve o kadar yakınıma gelmesi muhteşem bir şeydi. Ayrıca bu hayvanları öldürüp postunu boynuna asanlar katildir katil kıyılır mı hiç bu güzelliğe” diye konuştu.

TEKİRDAĞ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:45

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