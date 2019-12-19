Hayrabolu'da trafik kazası: 3 yaralı

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Serhat Gürkan'ın kullandığı 34 DDG 65 plakalı otomobil, Karabürçek Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Serhat Gürkan ve otomobilde bulunan Erkut Demiral ve Necdet Can Karagören yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine götürüldü.

TEKİRDAĞ 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:51

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