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Tekirdağ’da 2 buçuk ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İHA

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı ile yapılan mücadelede bir çekicinin yakıt deposu içerisinde yaklaşık 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Tekirdağ’da 2 buçuk ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı ile yapılan mücadelede bir çekicinin yakıt deposu içerisinde yaklaşık 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Çorlu KOM Grup Amirliğince Ergene ilçesinde bir depoya operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda bir çekicinin yakıt deposu içerisinde yaklaşık 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Olaya ilişkin araca el konulurken, sürücüsü gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.

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