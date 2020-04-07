Namık Kemal Üniversitesi'nde interaktif uzaktan eğitim başladı

<br>Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nde, koronavirüse yönelik alınan önlemler kapsamında 100 dijital sınıf oluşturularak uzaktan eğitime başlandı.<br>Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, derslerin interaktif olarak işlendiğini belirterek, ''Bu canlı yayınlarda video paylaşımı, ders notu paylaşımı, tahta kullanımı, bilgi paylaşımı ve özellikle de en önemli konulardan bir tanesi olarak anlık olarak ders esnasında öğrencinin hocasıyla soru alışverişine girmesi mümkün'' dedi.<br>Çin´in Vuhan kentinde ortaya çıkıp, dünyaya yayılan koronavirüs Dünya Sağlık Örgütü tarafından da 'pandemi' olarak tanımlandı. Koronavirüs salgını sosyal ve ekonomik hayatı etkilerken, örgün eğitime de ülke çapında ara verildi. Üniversitelerde de salgın önlemleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, uzaktan eğitime başladı. Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversitedeki tüm derslerin canlı yayın ortamında işlendiğini belirterek, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bu aşamada eğitim-öğretim faaliyetlerimizin de bir anlamda devam etmesi gerekiyor. Öğrenciler bizim velinimetimiz. Sayın YÖK Başkanımızın talimatları doğrultusunda uzaktan eğitime geçeceğiz derslerin uzaktan eğitimle yapılacağı bilgisi verildikten sonra bizlerde arkadaşlarımızla birlikte hemen çalışmalarımıza hız verdik. 23 Mart tarihinden itibaren öğrencilerimize duyurularımızı yaptık senkron ve asenkron olarak ilk önce derslerimizi vermeye başladık. Bir geçiş aşamasıydı bu, senkron ve asenkron ne demek, canlı olarak eğer dersleri verebiliyorsanız karşılıklı anlatım şeklinde verebiliyorsunuz bu senkron oluyor. Ama asenkron da video yükleme vesaire şeklinde de vermeniz mümkün. Başlangıç sürecini bu şekilde gerçekleştirdik ama 3 Nisan Cuma gününden itibaren alt yapımızdaki eksiklikleri de giderdikten sonra öğrencilerimize duyurularımızı yaptık. Şu anda üniversite bünyesinde oluşturduğumuz 100 sanal sınıf mevcut ve anlık 5 bin öğrenci sisteme giriş yapabiliyor. Derslerimiz canlı olarak yapılarak uzaktan eğitimle verilmektedir" diye konuştu.<br>'SANKİ SINIFTAYMIŞ GİBİ İNTERAKTİF EĞİTİM'<br>Kurulan bu sistemin interaktif bir ders ortamında olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, canlı yayınlarda video paylaşımı, ders notu paylaşımı, tahta kullanımı, bilgi paylaşımı ve ders esnasında öğrencinin hocasıyla soru alışverişine girme imkanı olduğu söyledi. Hocaların sorulara anlık olarak cevap verebildiğini belirten Şahin, şunları söyledi:<br>"Bu şekilde derslerimizin eğitimine başladık. Bu nedenle de gururluyuz üniversitemiz öncü kurumlar arasında yer aldı. Hızla bu uzaktan eğitim konusunu gerçekleştirdiği için ben rektör yardımcılarıma, daire başkanlarıma, Uzaktan Eğitim Merkez müdürümüze ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu esnada eğitim öğretimin bir kez daha altını çizerek aksamadan devam etmesi öğrencilerimiz açısından son derece önemliydi. Bunu da gerçekleştirdiğimiz için öncü kurumlar arasında yer aldığımız için son derece mutluyuz." DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN<br>2020-04-07 14:03:49<br>

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