Karadeniz Mahallesi’ne dev yatırım

Süleymanpaşa Belediyesi, Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarının yanında bulunan alanda son yılların en büyük park ve spor tesislerinden birini hayata geçiriyor. Uzun yıllar boyunca kaçak hafriyat dökümü yapılan alandaki binlerce tonluk hafriyat atığını tamamen temizleyerek alanı mahalle sakinlerine kazandırmak için çalışmalarını hızlandıran Süleymanpaşa Belediyesi, park projesinin hazırlık çalışmalarının tamamlanması ile birlikte düğmeye bastı.

Kısa sürede inşaatının bitirilerek hizmete sokulması planlanan tesislerin bünyesinde; içinde soyunma odalarının ve kafeteryanın bulunduğu sosyal tesisler, halı saha, basketbol, voleybol gibi sporların yapılabileceği çok amaçlı saha, 300 metrekarelik çocuk parkı, dinlenme alanları, 180 metrekarelik açık hava spor alanı, yeşil alan ve yürüyüş yolları ile pazar yeri gibi amaçlarla kullanıma uygun üstü kapalı çok amaçlı meydan bulunuyor. Toplamda 14 bin 500 metrekare alanda inşaatı gerçekleşen proje ile çocuklar yeni bir oyun alanına kavuşacak, gençler sosyalleşme ve spor yapma imkanı bulacak, mahalle sakinleri ise çay bahçesi ve dinlenme alanları ile nefes alabilecekleri bir mekana sahip olacaklar.



“Bölgenin en güzel spor ve park alanı olacak”

Karadeniz Mahallesi tesislerinin çok önem verdikleri bir proje olduğunu vurgulayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “İlçemizde, Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede uzun yıllardır kaçak döküm sahası olarak kullanılan, mahalle sakinlerimizi yazın toza, kışın çamura mahkum eden hafriyat ve moloz atıklarını kaldırdık. Aylardır sürdürdüğümüz temizlik çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte, TOKİ konutlarının yanı başında hayata geçireceğimiz yeni park projemize başlıyoruz. Bölgenin en güzel spor ve park alanlarından birini kazandıracağımız Karadeniz Mahallemize şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

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