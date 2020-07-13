Kıyıköy'de denize giren 2 arkadaş boğuldu



Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)KIRKLARELİ'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde serinlemek için denize giren İbrahim Ali Dikmen ile arkadaşı Necdet Salıcı, boğularak öldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçe belediyesinde oto elektrik ustası olarak çalışan İbrahim Ali Dikmen, arkadaşı Necdet Salıcı ile birlikte, denize girmek için dün Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesine gitti. Denize giren iki arkadaş bir süre sonra dalgalar arasında kayboldu. Çevredekiler durumu fark edip jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. 2 arkadaşın dalgalar arasında gözden kaybolması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istendi. Bölgeye gelen ekiplerce yaklaşık 2 saat süren aramada Dikmek ile Salıcı'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. 2 arkadaşın cansız bedenleri Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2020-07-13 16:33:26



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