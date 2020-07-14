Larva mücadelesi dört aydır hız kesmeden devam ediyor

Süleymanpaşa Belediyesi, Mart ayında sivrisinek ve diğer zararlıların üremelerinin önüne geçmek için başlattığı vektör, larva ve uçkun mücadelesini ara vermeden sürdürüyor. Isınan havalar ve yoğun yağmur yağışlarının da etkisi ile kanalizasyon ağızlarında ve rögarlarda yuvalanan sivrisineklere karşı bütün rögarlar özel donanımlı ekiplerce ilaçlanıyor.

Mart ayında Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Veteriner İşleri Birimi ekipleri tarafından başlatılan vektör, larva ve uçkun mücadelesi, şehrin her alanında sürdürülüyor. Dere yatakları, boş arsa ve metruk yapılarda gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarına rögarlar da eklendi. Şehrin tamamında rögar ağızlarında özel cihazlarla sisleme yöntemi ile ilaçlama yapan ekipler, sivrisinek ve diğer zararlıların üremelerine geçit vermiyor. Titizlikle yürütülen çalışmalar, Süleymanpaşa’da sivrisinek sorununun ortadan kaldırılması için özellikle yoğun yağışlar ve artan sıcaklıklar sonrası sivrisinekler için üremeye elverişli hale gelen kanalizasyon ağızlarında yoğunlaştırılıyor.

Özel donanımlı ekiplerce gerçekleştirilen çalışmaların yaz ayları boyunca aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

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