Tekirdağ’da motosiklet ve cep telefonu hırsızlığı: 2 gözaltı

Tekirdağ’da çalınan motosiklet ve akıllı cep telefonu sahibine teslim edilirken, olayın şüphelisi oldukları tespit edilen 2 şüpheli yalanıp mahkemeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Topağaç mahallesinde, yaşayan A.Ç. 17 RU 276 plakalı motosikletinin ve motosikletinin kasasında bulunan cep telefonunun çalındığını bildirmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmalar, kamera kayıtları, PTS sistemi üzerinden yapılan takip sonucu motosikletin Şarköy ilçesi Hoşköy mahallesinde olduğu tespit edildi. Süleymanpaşa ve Şarköy İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli B.Y.(30) ve İ.K.(32), çaldıkları motosiklet ve cep telefonu ile beraber yakalandı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek soruşturma başlatıldı. Daha sonra çalınan malzemeler sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıslar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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