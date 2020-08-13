Hayrabolu'da düğünde kan aktı: 1 ölü

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sokak düğününde yer darlığı yüzünden çıkan kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 33 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.

Kahya Mahallesi'ndeki sokak düğününde, eşi ile oyun oynayan S.G., yer darlığı yüzünden Suat Çalışır ile sözlü tartışma yaşadı. Gerginlik üzerine ikili arasında başlayan kavgayı düğün davetlileri engelledi.

Öfkesine hakim olamayan S.G., bir süre sonra bıçakla saldırdığı Suat Çalışır’ı ağır yaraladı. Olay yerine gelen ambulansla Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından saldırgan S.G. polis tarafından gözaltına alındı.

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