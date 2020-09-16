Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda üzerinden 17 fişek bonzai (sentetik kannabinoid), 2 fişek eroin ve 4 adet reçeteye tabi hap çıkan 2 şahıs gözaltına alındı.
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