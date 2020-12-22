Metruk binalar tek tek yıkılıyor

Süleymanpaşa Belediyesi tehlike oluşturan metruk binaların yıkımına ilçe genelinde devam ediyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan metruk, yıkılmaya yüz tutmuş, çevre ve insan sağlığı için risk taşıyan binalar ile terk edilmiş ve uyuşturucu madde satışı, fuhuş gibi uygunsuz amaçlarla kullanılan binalar, belirli bir takvim uyarınca tek tek yıkılarak temizleniyor.
2020’de 193 metruk bina yıkıldı
Fen İşleri Müdürlüğü yıkım ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, 2020 yılı Ocak ayından bu yana merkez ve kırsal mahallelerde toplam 193 metruk binanın yıkıldığı belirtildi. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve metruk binaların oluşturduğu risk dikkate alınarak yıkımların gerçekleştirildiği, yıkımların ardından alanın temizlenerek sorun oluşturacak unsurların kaldırıldığı ifade edilirken, vatandaşlara çevrelerinde risk oluşturan ya da uygunsuz kullanıldığından şüphelendikleri binaları, 0 282 259 529 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları çağrısında bulunuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.