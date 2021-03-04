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İBB Başkanı İmamoğlu: Türkiye'nin her konusuna yerel yönetimler muhataptır

DHA

İBB Başkanı İmamoğlu: Türkiye'nin her konusuna yerel yönetimler muhataptır


Mehmet YİRUNRuhan YALÇINŞafak TAŞOYAR/ TEKİRDAĞ (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, CHP'li 11 büyükşehir belediyesi ile sıklıkla bir araya geldiklerini belirterek, "11 büyükşehir belediye başkanımızla yaptığımız bu çalışmalara artık il belediye başkanlarımızı da katacağız. Onlarla da bu su toplantısında bir arada olacağız. Ve oradan gerçekten kuvvetli bir mesajı Türkiye'ye vereceğiz. Türkiye'nin her konusuna yerel yönetimler muhataptır. Çünkü yerel yönetimler birçok konuyu kendi kentinde çözmekle mesuldür" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İşbirliği toplantısına katılmak üzere Tekirdağ'a geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret eden İmamoğlu, şehirlerle çok güzel bir iş birliği masaları oluşturulduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Bu hususta bütün ekibimiz buna hazır. Bu kapsamda şehirlerle çok güzel bir iş birliği masaları oluşturuldu. Kocaeli'yle, Bursa'yla, Balıkesir'le, Yalova'yla ve tabi ki artık Trakya'da da bunu Kadir Başkanımızla başlatıp, diğer illerimizle de devam ettirmek istiyoruz. Zira 20 milyonluk bir İstanbul´un yakın çevresi ile iletişim içinde olmadığı takdirde yönetemeyeceği çok şey var. Ama eğer iletişim içinde olursa yönetebilme hem de yakın çevredeki illerle de çok saygın ve çok faydalı işler kurabilme becerisine sahip. Bu konuda hem heyetimiz hem de çok değerli parti meclis üyesi Tufan Bey´in katkılarıyla beraber bir çalışma süreci yönetiyoruz. Çok da faydalanıyoruz, çok da fayda veriyoruz. Bugün ilk adımını atacağız kıymetli Başkanımla. Beraber neler yapabiliriz, hangi işleri üretebiliriz, hangi projeleri ortak geliştirebiliriz diye kabiliyetlerimizi birleştireceğiz. Çok yakın coğrafyanın suyu müşterek, havası müşterek, ulaşımı müşterek, şehirleşmesi, birçok alanda bir aradayız. Belediye başkanlarımız burada. Sanayiye yönelik ilçelerimiz var, biliyorum. Bunların bir kısmının bir ayağı İstanbul'da, bir ayağı burada. Çokça ilişki aslında harmanlandığında fayda verici bir modele dönüşebilir. Bundan kim faydalanır, ülke faydalanır. Trakya'nın, Marmara'nın iyi bir tasarımı, iyi bir planlaması olması halinde Türkiye'nin soluk alacağını hepimiz biliyoruz. Şu an resmi nüfusuyla konuştuğumuz şey, yaklaşık 2627 milyonluk bölgeden bahsediyoruz. Türkiye'nin neredeyse 3'te 1'i. Ekonomik olarak çok daha fazlası, çok daha büyük. Bu anlamda biz süreci yönetiyoruz. Buraya gelişimizdeki temel amaç da bu. İnşallah çok güzel bir gün geçiririz. Hem sizlerin katılımıyla, başkanımızın koordinasyonunda çok güzel bir iletişimle bu süreci toparlarız diye düşünüyorum."
'YEREL YÖNETİMLER MUHATAPTIR'
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak'ın, 'Önümüzdeki seçimde çok daha başarılı olmayı' dile getirdiğini belirten İmamoğlu, "Hepimizin sorumluluğu bu. Ve Türkiye'nin de bu ittifakın gücüne ihtiyacı olduğunu biliyorum, hissediyorum. Yerel yönetimde çok başarılı işler yapıyoruz. 11 büyükşehir belediyesi olarak sıklıkla bir araya geliyoruz, konuşuyoruz. Biraz fiziki buluşmalara ara vermiştik ama inşallah bu ay yine hem Muğla'da 11,5 günlük bir çalışma yapacağız hem de ardından suyu önceleyen, suyu koruyan ve suyu geliştiren bir İzmir toplantısıyla su, çevre üzerine bir deklarasyonumuz olacak bu ay içerisinde. Bu tür çalışmalarımız var. 11 büyükşehir belediye başkanımızla yaptığımız bu çalışmalara artık biz il belediye başkanlarımızı da katacağız. Onlarla da bu su toplantısında bir arada olacağız. Ve oradan gerçekten kuvvetli bir mesajı Türkiye'ye vereceğiz. Türkiye'nin her konusuna yerel yönetimler muhataptır. Çünkü yerel yönetimler birçok konuyu kendi kentinde çözümle mesuldür. Biz bu mesuliyeti en üst seviyeye taşımak, Türkiye'nin faydalanacağı modelleri geliştirmek hem yeni nesil belediyecilik hem de yanına yeni nesil demokrasi anlayışını koyarak ülkenin geleceğine gerçekten pırıl pırıl bir alan hazırlama çabasındayız. Bu çabayla bugün burada olmaktan keyif duyuyorum. Tekirdağ'ımız ki bizim yanı başımız. Bazen kafa kafaya verip dertleşeceğimiz, bazen omuz omuza verip coşkumuzu artıracağımız bir şehrimiz. Bu güzel insanlarla bir arada olmaktan onur duyuyorum. İnşallah faydalı bir günü hep beraber geçiririz" diye konuştu.
İmamoğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaretinin ardından, Hükümet Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti.
İmamoğlu, daha sonra Albayrak ile Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. İmamoğlu, ziyarette Yıldırım'a Nutuk kitabı hediye etti. İmamoğlu ve beraberindekiler daha sonra basına kapalı İBB ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İşbirliği toplantısına katıldı. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN-Şafak TAŞOYAR
2021-03-04 15:38:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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