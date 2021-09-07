Düğündeki tavuklu pilav 33 kişiyi hastanelik etti

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düğünde tavuklu pilav tüketen 33 kişi hastanelik oldu.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen bir düğünde ikram edilen tavuklu pilav tüketen 33 kişi bir süre sonra kusma ve ishal şikayetiyle Çorlu Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan 33 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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