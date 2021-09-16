Tekirdağ'da minibüste 32 kaçak göçmen yakalandı

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, polis ekiplerince minibüste 32 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, Süleymanpaşa ilçesi çevre yolundaki Hayrabolu kavşağında, minibüste kaçak göçmenler olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye giden polis ekipleri, aracı durdurup, kontrol etti. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 19'u Pakistan ile 13'ü Bangladeş uyruklu toplam 32 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, kaçak göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-09-16 12:15:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.