Tekirdağ'da minibüste 32 kaçak göçmen yakalandı

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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, polis ekiplerince minibüste 32 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, Süleymanpaşa ilçesi çevre yolundaki Hayrabolu kavşağında, minibüste kaçak göçmenler olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye giden polis ekipleri, aracı durdurup, kontrol etti. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış hazırlığındaki 19'u Pakistan ile 13'ü Bangladeş uyruklu toplam 32 kaçak göçmen yakalandı. Minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, kaçak göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-09-16 12:15:22



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