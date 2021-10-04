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Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu

DHA

Tekirdağ'da tüfekle vurulan bekçi, 81 gün sonra şehit oldu


Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, silahlı kavga ihbarı üzerine gittikleri mahallede üzerlerine pompalı tüfekle ateş açılan bekçilerden Gökçen Koşal´ın şehit olduğu saldırıda yaralanan Fırat Doğan (30) da tedavi gördüğü hastanede 81 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Şehit bekçi Doğan, bugün toprağa verilecek.
Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde, 14 Temmuz gecesi, silahlı kavga ihbarına giden bekçiler Gökçen Koşal ile Fırat Doğan'a, Necip Sevil tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Silahlı saldırıda Koşal şehit olurken, Fırat Doğan ise yaralandı. Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Doğan, dün saat 22.30 sıralarında, yaşam savaşını kaybetti.
Doğan'ın cenazesi, bugün Tekirdağ Rüstempaşa Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. 
YOĞUN BAKIMDAYKEN BABA OLDU
Bu arada, bekçi Fırat Doğan yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada eşi Nesibe Doğan 27 Temmuz'da Yağız Alp ismini verdikleri bebeğini dünyaya getirmişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-10-04 10:26:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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