Tekirdağ'da fırtına nedeniyle feribot seferleri iptal edildi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da etkili olan fırtına nedeniyle Marmara Denizi'ndeki adalara yapılan feribot seferleri iptal edildi, balıkçılar denize açılamadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı fırtına ve yağış uyarısının ardından Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi, Tekirdağ'dan Karabiga, Avşa ve Marmara Adası feribot seferleri iptal edildi. Marmara Denizi'ndeki adalara yapılacak feribot seferlerinin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından başlanacağı belirtildi. Uluslararası taşımacılık yapan 10 tanker ve şilep de Tekirdağ açıklarında demirledi.
Dalgaların kıyılara vurduğu Tekirdağ, Şarköy, Hoşköy, Kumbağ ve Barbaros balıkçı barınaklarındaki balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamadı.
AFAD vatandaşları fırtınada, çatı uçması, ağaçların devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-11-29 12:17:47
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